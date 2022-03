Metaversul, desant în educație In viziunea lui Mark Zuckerberg, metaversul va fi viitorul internetului, un spațiu virtual vast ce poate fi accesat prin tehnologii avansate de realitate virtuala și realitate augmentata. Dar promite și alte utilizari. “Metaversul va avea ca rezultat includerea in sectoarele educației și asistenței medicale daca hardware-ul sau este mai accesibil”, a spus Noor Sweid, fondatoare […] The post Metaversul, desant in educație first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

