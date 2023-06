Stiri pe aceeasi tema

- Amenda record pentru Meta, compania mama a rețelei de socializare Facebook. 1,2 miliarde de dolari trebuie sa plateasca trustul lui Mark Zuckerberg pentru ca a continuat sa transmita date personale ale utilizatorilor europeni in SUA.

- Lenovo ThinkPhone by Motorola este promovat ca un dispozitiv de business care functioneaza bine in tandem cu un laptop ThinkPad. Acesta are multe dintre caracteristicile standard ale unui flagship mainstream. Sub ecranul OLED de 6,5 inch cu rezolutie 1080p si 144Hz rata de improspatare se ascunde un…

- Fosta angajata Meta a atras atenția dupa ce a spus ca primește un salariu uriaș fara a face ceva. Maddie Macho a ajuns la știri dupa ce, intr-un clip de pe rețelele sociale, a marturisit ca primește un salariu de 190.00 de dolari fara sa faca nimic.Ea mai spune ca lucra in departamentul de recrutari…

- O fosta angajata a lui Mark Zuckerberg susține ca nu a facut nimic luni de zile cand a lucrat la Meta pentru un salariu de 190.000 de dolari. Intre timp a fost concediata. Aparent i s-a tras de la faptul ca incepuse sa posteze prea des despre beneficiile oferite de companie.

- Dupa ce Andrew și Tristan Tate au fost eliberați din inchisoare, ei au postat mai multe mesaje pe rețelele de socializare. Profilul de Instagram al lui Tristan a fost inchis, iar milionarul nu poate ințelege motivul, mai ales ca era plin de citate motivaționale și mașini de lux. Acesta le-a cerut fanilor…

- O fosta angajata a Meta a povestit cum a reusit sa castige 190.000 de dolari pe an salariu, fara sa faca nimic. Ea ar fi lucrat in cadrul departamentului de HR al companiei si sarcina ei era de a recruta noii angajati. Insa, in anul pe care l-a petrecut la compania care detine Facebook, Instagram si…

- Meta pregateste o noua runda de concedieri, care ar putea afecta mii de lucratori, in cadrul masurilor de reducere a costurilor, potrivit unui articol al Bloomberg. Reducerile de locuri de munca ar putea incepe saptamana aceasta si reprezinta o runda suplimentara de disponibilizari, adaugandu-se celor…

- Meta Quest Pro va fi vandut la pretul de 999 de dolari, in scadere fata de pretul de lansare de 1.499 de dolari, iar versiunea Quest 2 de 256 GB la 429 de dolari, in scadere de la 499 de dolari, a declarat vineri directorul general Mark Zuckerberg, intr-o transmisie pe platforma sa de socializare Instagram.…