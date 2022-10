MESTA Marmura Travertin, piatra de calitate, la pret de producator CALITATE LA PRETURI DE PRODUCATORCu o activitate de peste 13 ani, Mesta Marmura amp; Travertin, isi mentine pozitia de lider pe piata de piatra naturala prin profesionalism imbatabil, experienta si echipamente de ultima generatie. Mesta Marmuraamp;Travertin dispune de curti si depozite ce se intind pe o suprafata de 13.000 mp in Constanta si peste 5000 mp in Bucuresti. In anul 2021 compania a raportat o cifra de afaceri de aprox 10 mil euro, cu zeci de salariati la activ. INCREDERE IN VIITORViit ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca toata lumea ii cere demisia Ministrului Apararii, Vasile Dincu , inclusiv președintele, premierul și colegii de partid, se pare ca acesta nu are vreun gand in acest sens. Ba mai mult, afirma pe Facebook ca a fost la Bruxelles, alaturi de de ministrul apararii din Polonia, Mariusz Blaszczak,…

- Sala Polivalenta din Bucuresti gazduieste astazi si maine meciuri de tenis de masa sustinute de Romania, atat la masculin, cat si la feminin, in grupa A a preliminariilor Campionatului European din 2023, care se va disputa in Suedia, la Malmo. Astazi, de la ora 17.30, si maine, de la ora 16.00, reprezentativa…

- Cu doua jucatoare de la CSM Constanta in lot, Teodora Manea si Anisia Croitoru, nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei a inregistrat o victorie si o infrangere in prima zi a Cupei Mondiale FIBA U23, competitie care se desfasoara, in aceasta perioada, la Circul Metropolitan din Bucuresti. Formatia…

- Editia de anul acesta a Les Films de Cannes a Bucarest, desfasurata intre 21 si 30 octombrie 2022, e una a certitudinilor. Vremurile sunt in continuare nesigure situlburi, insa festivalul a devenit, in timp, o constanta, un polde stabilitate in viata culturala romaneasca. In ciuda tuturorfurtunilor…

- Locul III pentru Politehnica la Gura Humorului Evoluand la Gura Humorului in cadrul etapei a II-a a Campionatului National, echipa de rugby in VII CS Politehnica Iasi, pregatita de Mihai Stuparu si Ioan Iftode aa avut o evolutie mai buna decat in prima etapa desfasurata cu o saptamana in urma la Iasi,…

- Aplicația de ride-sharing Bolt anunța luni, 12 septembrie, ca lanseaza o noua opțiune, „Women for Women”, prin care șoferițele pot accepta curse solicitate doar de femei, informeaza Antena 3. Opțiunea este disponibila in aplicație, iar conducatoarele auto din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Constanta,…

- La nivel național, Buzaul se afla pe locul 23 dupa numarul de agenți economici activi, cu 34.871, locurile fruntașe fiind ocupate de județele mari precum Cluj, Timiș, Ilfov, Constanța și municipiul București. In cele din urma, companiile realizeaza cele mai mari profituri, potrivit informațiilor de…

- Ploua torențial duminica seara pe Autostrada A2 București - Constanța, in zona localitații Borcea, din județul Calarași. Polițiștii avertizeaza șoferii ca e pericol de acvaplanare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…