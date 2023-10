Mesajul unui om aflat in greva foamei: Emanuel Petran Judecata judecatorilor Știu, pare un nonsens aceasta sintagma, cel puțin privita din punctul de vedere al jurisprudenței, cea care iși extrage esența din normele morale. Or, judecatorii, cei care ar trebui sa fie garanții acestor norme morale și pastratorii cheilor dreptați si ale adevarului, la noi, sunt, daca nu primii, cel puțin cei de-ai doilea dintre cei care nu le respecta. Primii sant politicienii, care nu ar face ce fac daca nu și-ar putea aranja lucrurile in justiție, iar cei de-ai doilea sunt judecatorii, care, daca nu ar promite…