- Lidia Buble a aparut intr-o ipostaza emoționanta pe o rețea de socializare. Cantareața s-a aratat, in fața fanilor sai, cu ochii aaia mari și verzi...plini de lacrimi! Ce motiv a avut sa planga, a spus chiar ea.

- Adelina Pestritu a anuntat, acum doua saptamani, pe Instagram, ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu un infectat cu Covid-19. Vedeta a revenit, duminica, pe rețelele de socializare, și le-a transmis fanilor un mesaj, scrie wowbiz.ro. "Dragii mei, regret ca nu…

- Cainele de serviciu al pompierilor calaraseni, Maya, un superb ciobanesc german, a murit. Catelusa i-a insotit pe militari timp de 10 ani in multe misiuni si a fost un camarad de nadejede.

- Mama Ioanei Condea, tanara care a murit in 2019 pe un pat de spital in Germania, in urma loviturilor aplicate cu bestialitate de un proxenet, este sfașiata de durere și trimite mesaje emoționante. Femeia nu-și poate ascunde suferința prin care trece. Mesajul mamei Ioanei Condea pentru fiica sa moarta…

- Mihaela Radulescu a implinit 51 de ani pe 3 august, iar cu aceasta ocazie, vedeta a transmis un mesaj pe contul de Instagram, deși anunțase ca va disparea o perioada din mediul online. De asemenea, aceasta a primit sute de urari din partea fanilor dar și a colegilor din Romania. Printre aceștia, Gianina…

- Ozana Barabancea s-a nascut pe data de 4 octombrie 1969, la București. Ea este profesoara de canto și solista romana de jazz, dar și o cunoscuta personalitate TV. Face parte din juriului show-urilor de televiziune Splash! Vedete la Apa⁠ și Te cunosc de undeva!, care sunt difuzate pe Antena 1. Ozana…

- Grupul de Comunicare Strategica atrage atenția mass-media asupra unui mesaj fals, atribuit Secretarului de Stat Raed Arafat și transmis Direcțiilor de Sanatate Publica din țara. Mesajul este transmis de pe adresa de mail [email protected], adresa care nu aparține niciunei instituții guvernamentale și care…

- Simona Gherghe și Razvan s-au casatorit in urma cu doi ani.Au devenit parinții unor fetițe superbe și au o casnicie așa cum și-au dorit.Prezentatoarea tv a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, iarcomentariile din partea fanilor au curs lanț. „7 iulie 2018 ❤️ ozi cu soare, ploaie, curcubeu…