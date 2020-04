Stiri pe aceeasi tema

- Pastele, sarbatoarea luminii si a bucuriei in lumea ortodoxa, este celebrat in acest an pe 19 aprilie. Bisericile vor fi pustii din cauza pandemiei de coronavirus. Oamenii sunt indemnati sa stea acasa, slujbele fiind savarsite doar de preoti. In popor exista credinta ca cine moare in ziua de Paste sau…

- ”Adresez tuturor urarea de a trai din plin mesajul pascal, in fidelitate fața de propriul botez, pentru a fi marturisitori plini de bucurie ai lui Cristos care a murit și a inviat!”. S-a incheiat cu aceasta urare pascala, cateheza pe care papa Francisc a prezentat-o miercuri, 15 aprilie 2020 – Miercuri…

- Papa Francisc a facut un apel la solidaritate globala in lupta impotriva coronavirusului, duminica, la traditionalul sau mesaj de Paste “Urbi et Orbi”, si a cerut incetarea conflictelor, relaxarea sanctiunilor internationale si anularea datoriilor tarilor sarace. De asemenea,Suveranul Pontif…

- Papa Francisc a rostit binecuvantarea de Pasti „Urbi et Orbi”, duminica, singur, in Biserica Sfantul Petru de la Vatican. In mesajul sau, Suveranul Pontif a cerut incetarea conflictelor armate mondiale si...

- Sarbatoarea Invierii Domnului este celebrata, in acest an, de Biserica Romano-Catolica, duminica, 12 aprilie. Alaturi de romano-catolici mai sarbatoresc Paștele reformații, unitarienii și evanghelicii. ​ „Celebram intr-un mod cu adevarat neobisnuit Saptamana Sfanta, care arata si sintetizeaza mesajul…

- Papa Francisc a oficiat slujba de la miezul noptii la Vatican, insa fara enoriași. Acest lucru nu s-a mai petrecut in ultimii doua mii de ani. Iata ce mesaj a avut Suveranul Pontif pentru omenire!

- Dupa ce a celebrat Floriile și Triduum-ul Pascal – Joia Sfanta, Vinerea Sfanta și Sambata Sfanta –, Biserica Romano-Catolica se pregatește sa-l intampine pe Cristos cel Inviat. In...

- Daca in mesajul de anul trecut, Papa Francisc vorbea despre generozitate și gratuitate, in mesajul din acest an, Suveranul Pontif invita la compasiune, susținere, atenție, alinare, pentru cei care traverseaza o perioada de suferința fizica sau emoționala. „Veniți la mine toți cei osteniți și impovarați…