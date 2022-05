Stiri pe aceeasi tema

- O ”operațiune” pentru evacuarea civililor din uzina metalurgica Azovstal din orașul-port asediat Mariupol este programata astazi, 29 aprilie, de autoritațile ucrainene, a anunțat biroul președintelui Volodimir Zelenski, citat de BBC. Potrivit estimarilor, sute de oameni, printre care și copii, se adapostesc…

- In subteranul deja celebrei uzine-gigant de la Mariupol sunt peste 600 de oameni raniti. Un comandant a anunțat ca sunt și mulți civili raniți, care nu vor putea supraviețui. In rețeaua de tuneluri inca rezista militari, batrani, femei și numeroși copii in timp ce trupele ruse bombardeaza zilnic uzina.…

- Comandantul Brigazii 36 de Pușcași Marini, maiorul ucrainean Serghei Volina, a lansat un apel prin care cere extragerea civililor și militarilor blocați in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, inconjurat de trupele ruse, spunand ca ar putea fi ultimul lor mesaj.”S-ar putea sa ne traim ultimele…

- Comandantul Brigazii 36 de Pușcași Marini, maiorul ucrainean Serghei Volina, care conduce trupele blocate in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, a facut un nou apel la „liderii lumii” pentru extragerea civililor și militarilor, spunand ca ar putea fi ultimul lor mesaj.

- Comandantul unuia dintre batalioanele separatistilor pro-rusi din estul Ucrainei, Mikhail Kiscik, cunoscut si sub numele de Misa Cecenul, a fost ucis. Kiscik a murit in timpul unui asalt al trupelor ruse si fortelor separatistilor lansat impotriva armatei ucrainene in estul Ucrainei, relateaza BBC.…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis au mers, sambata seara, la slujba de Inviere de la biserica din centrul Sibiului. Seful statului a transmis sarbatori fericite si a aratat ca ”este bine sa ne rugam pentru cei care din pacate suporta ororile razboiului si inca asteapta pace”,…

- Scena de la Mariupol a fost una de devastare și disperare joi (17 martie). Cladiri de apartamente puternic avariate se aflau in fiecare cartier din partea de nord a orașului-port, locuitorii iși strangeau bunurile și strangeau provizii de hrana printre molozurile conflictului, in timp ce mașinile faceau…

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni, referindu-se la discutiile care au loc intre Ucraina si Federatia Rusa, ca "dialogul diplomatic nu poate fi purtat sub amenintarea folosirii fortei".