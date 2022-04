Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul Pastelui Catolic, in care arata ca sarbatoarea Invierii Domnului este prilej de reflectie si de speranta pentru credinciosii romano-catolici, reformati, evanghelici lutherani si unitarieni din tara noastra si pentru credinciosii din intreaga lume…

- Alocutiunea sustinuta de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu prilejul primirii delegatiei Romaniei care va participa la competitia sportiva "Invictus Games The Hague"Va prezentam in continuare mesajul transmis de Iohannis: Am dorit sa va intalnesc inainte de plecarea dumneavoastra la Jocurile…

- Oficilaii ucraineni care participa la negocieri cu Rusia i-au transmis președintelui Zelenski faptul ca disucțiile de pace incep sa sune mai realist, isna va fi nevoie de timp pentru ca deciziile sa favorizeze Ucraina.

- Presedintele CIO, Thomas Bach, a transmis un mesaj de pace, vineri, printr-o scrisoare lunga postata pe site-ul miscarii olimpice, in care a subliniat solidaritatea cu ucrainenii atacati de Rusia. Bach a mentionat ca invazia a schimbat lumea, dar nu si valorile olimpice, informeaza News.ro. Fii…

- „Fie ca acest inceput de primavara sa ne aduca liniștea și fericirea de care avem cu toții nevoie. Sa aveți o primavara frumoasa cu multe impliniri alaturi de cei dragi! La mulți ani!„ PETRE – EMANOIL NEAGU PRESEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN BUZAU

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Nationale Constantin Brancusi.Iata mesajul integral transmis de premier "Ziua Nationala Constantin Brancusi este un omagiu adus talentului de exceptie al unui roman care prin maiestria daltii sale a influentat radical sculptura mondiala.Astazi,…

- Astazi, șefa statului, Maia Sandu s-a adresat cu un mesaj catre cetatenii Republicii Moldova, în contextul tensiunilor militare dintre Ucraina și Rusia. În mesajul video postat pe rețelele de socializare, Sandu a accentuat ca Moldova pledeaza pentru pace si stabilitate în regiune.…

- O manifestatie masiva anti-razboi are loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia. La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, iar un ucrainean a postat pe Twitter imagini cu o coloana imensa de protestatari care defila pe strazile Kievului,…