Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar cat mai multe vedete de la noi din țara și-au facut deja planuri. Ioana Nastase a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va petrece sarbatorile alaturi de soțul ei, asta dupa ce cei doi au avut cateva probleme de cuplu, insa au reușit sa treaca…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, și secretarul Apararii al Statelor Unite ale Americii, Lloyd J. Austin III, au avut luni, o discuție telefonica. Potrivit MApN, agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate pentru cooperarea dintre cele doua state, cu accent pe evolutiile situatiei…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu a anuntat vineri, 15 aprilie, ca decizia de suspendare a zborurilor aeronavelor MiG 21 LanceR aflate in dotarea Fortelor Aeriene Romane este temporara, masura fiind luata in vederea efectuarii unor analize tehnice de siguranta. Decizia de astazi nu reprezinta…

- Proiectul de modernizare a legii privind securitatea naționala este aproape gata și va fi supus votului in Parlament foarte curand, potrivit ministrului Apararii Naționale, Vasile Dancu. Noua lege va permite modernizarea armatei romane și achiziționarea de echipamente noi. Mai mult decat atat, una dintre…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti, ca proiectul de lege aparut in spatiul public privind situatia de criza si pregatirea unei rezerve generale in caz de razboi, in care sa fie cuprinsi barbatii romani intre 18 si 60 de ani, nu este de actualitate si ca ministerul pe care il…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti la Digi 24 ca este improbabil un conflict intre NATO si Federatia Rusa si a dat asigurari ca nu sunt elemente care sa indice o extindere a conflictului din Ucraina care sa afecteze teritoriul Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, ca este sceptic si nu crede intr-o finalitate a negocierilor ruso-ucrainene, cel putin in viitorul imediat, mai ales ca, din informatiile sale, ar urma in aceste zile un atac "total" asupra Kievului din partea Armatei…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, spune ca trimiterea unui batalion de vehicule blindate Stryker, cu aproximativ 1000 de militari americani, in Romania reprezinta „o masura defensiva in sprijinul securitații și apararii Romaniei”.