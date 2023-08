Mesajul mamei ucigașe din Botoșani cu privire la copii: „Nu îi pot lăsa așa ai nimănui” Mama ucigașa de la Botoșani i-a trimis fostului soț, tatal celor doi copii pe care i-a aruncat de la balconul unui hotel, un mesaj in care iși lua ramas bun. „Sper sa fii fericit fara noi. Adio!”, a scris femeia inainte de a face gestul tragic. Lorela, tanara de 26 de ani s-a dus la un hotel din Botoșani, unde dupa ce le-a spus angajaților ca a pierdut autobuzul și nu mai are cu ce sa se intoarca acasa, personalul a cazat-o intr-o camera de la etajul 2, cu toate ca nu avea la ea niciun act de identitate. Femeia le-a declarat polițiștilor ca a vrut sa se sinucida, insa a ramas suspendata pe un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

