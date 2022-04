Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a impartit lumea in doua tabere - binele si raul, nu exista cale de mijloc, a declarat fostul premier al Ucrainei, Iulia Timosenko, echipei Antena 3, trimisa special la Kiev.

- Volodimir Zelenki a descris succint fiecare stat european in parte, in corelație cu razboiul din Ucraina. Despre Roania, președintele ucrainean a avut de spus ca este un stat care „știe ce este demintatea”.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat joi ca nu exista niciun motiv ca cetatenii romani sa nu se simta in siguranta, in contextul situatiei din Ucraina, potrivit Agerpres . „Sentimentul de securitate in tara noastra trebuie sa fie unul la cote ridicate, pentru ca Romania este stat aliat,…

- Videoclipurile și imaginile cu soldații rusi capturați de armata ucraineana arata o varianta sumbra a invaziei rusești. Un alt sodat rus pretinde ca nu știa ca este trimis sa atace Ucraina, potrivit dialogului dintre el și soția lui, care a fost publicat chiar de Ministerul Apararii al Ucrainei. Iata…

- Este a șasea zi de razboi in Ucraina, dupa invazia rușilor, care a venit ca o ”operațiune militara speciala”, conform primelor declarații ale președintelui rus Vladimir Putin. In a șasea zi, Ucraina inca rezista, iar președintele țarii, Volodimit Zelenski, a avut și un mesaj pentru soldații ruși.

- Președintele Rusiei a fost surprins in ultimele zile purtand aceeași cravata, dar chiar și același costum, fapt care ar putea insemna un mesaj din partea liderului rus. Potrivit Daily Mail, in momentul in care președintele Rusiei a anunțat ca a decis invadarea Ucrainei pentru „denazificarea” statului…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu" din Campia Turzii, ca Romania iși va dezvolta in continuare capabilitațile militare conform angajamentelor asumate in cadrul NATO, dupa ce Rusia a transmis ca Moscova nu accepta ca NATO sa stationeze armament…

