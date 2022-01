Stiri pe aceeasi tema

- Mesaje, felicitari și urari sincere de Sfantul Vasile. De Sfantul Vasile, sute de mii de romani iși serbeaza ziua de naștere. Astfel, daca ești in lipsa de idei pentru a transmite un gand bun, noi te ajutam. Iata cele mai frumoase felicitari și urari sincere de Sfantul Vasile pe care le poți transmite…

- Mesaje de Anul Nou pentru familie: URARI și FELICITARI pentru cei dragi Mesaje de Anul Nou 2022 pentru familie • URARI de Anul NOU 2022 • FELICITARI de Anul Nou pentru parinți, copii, bunici, soț/soție In noaptea speciala dintre ani, trimite cele mai frumoase urari de Anul Nou familiei. Daca iți dorești…

- Noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie poarta și denumirea de „Ingropatul Anului” sau Revelion. Superstițiile și obiceiurile de Anul Nou sunt nenumarate la romani. Unele sunt legate de sanatate, noroc, iubire sau chiar bani. Iata cateva dintre cele mai cunoscute!

- La mulți ani, 2022! Acestea sunt primele cuvinte pe care le auzim in noaptea de Revelion. Mesajele și urarile de Revelion 2022 sunt un semn de prietenie și gand bun! Mesaje de Revelion 2022 pentru familie La multi ani cu veselie, sanatate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe saturate, tot ce…

- ”Fie ca din aceasta zi sfanta in drumul lin al vietii sa-ti rasara mereu cate-o raza de soare care sa-ti aduca fericire si bucurie. Iti doresc multa sanatate, sa ai sufletul mereu curat si toate dorintele sa ti se implineasca!” „La multi ani! Sfantul Stefan sa te calauzeasca mereu!” „Sa-ti dea Domnul…

- Copiii iși doresc, desigur, dulciuri, hainuțe și jucarii, dar majoritatea adulților intrebați ce-și doresc de la Moș Nicolae, de la Craciun și de la Anul Nou spun ca cel mai mult iși doresc sanatate și sa dispara pandemia. Legenda spune ca Moș Nicolae sosește in fiecare an, in noaptea de 5 spre 6…

- MESAJE de SFANTUL ANDREI. URARI si FELICITARI pe care le poți trimite celor care iși sarbatoresc onomastica MESAJE de SFANTUL ANDREI . Cele mai frumoase citate și URARI de Sfantul Andrei . FELICITARI pentru Andrei, Andreea și alte nume nerivate care iși sarbatoresc onomastica Data de 30 noiembrie reprezinta…