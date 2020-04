Mesaje de PAȘTELE CATOLIC. FELICITARI de Paște , URARI de Paște și SMS-uri pe care le poti trimite celor dragi | zlatnainfo.ro Un inger bland din cer coboara, Se roaga-n taina, apoi zboara. De-acolo sus el ne trimite: Un zambet bland, o raza Lumina Invierii Domnului sa va calauzeasca drumul in viața și sa va aduca liniște și pace in suflet. Sarbatori Fericite alaturi de cei dragi! Un iepuraș tare dragalaș… a ieșit in cale… cu viteza mare… și-ți ureaza neincetat… sa ai Paște Minunat… și Hristos a Inviat! In noaptea Invierii, cand clopotele bat, cu lumanari aprinse, cu sufletul curat, sa spunem…