In Duminica Floriilor, cu o saptamana inainte de Paște, iși sarbatoresc onomastica toți romanii care au nume de flori. Daca nu știi ce mesaje de Florii sa trimiți, sau ești in criza de inspirație, de ajutam cu cateva idei. Mesaje de Florii Pentru doamne și domnișoare, toate cu numele de floare, mult noroc și fericire … La mulți ani și numai bine.De ziua numelui tau, iți doresc ca toate lucrurile bune și frumoase sa te copleșeasca și sa straluceasca in calea ta catre fericire și succes. La mulți ani!Floare pura, floare sfanta, azi e ziua ta… soarele a aflat și el, luna… da și ea! Fericire le-a…