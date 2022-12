Stiri pe aceeasi tema

- Daca sunteti in criza de inspiratie, insa, v-am pregatit o selectie de mesaje de Anul Nou, pe care le puteti trimite sefilor, colegilor, prietenilor, parintilor sau persoanei iubite. MESAJE DE ANUL NOU 2023, FELICITARI DE REVELION 2023. „Momentele speciale ale sfarsitului de an sa-ti aduca veselia in…

- Vremea de Revelion 2023 și in prima zi de Anul Nou: Prognoza meteo pentru urmatoarele doua zile Vremea de Revelion 2023 și in prima zi de Anul Nou: Prognoza meteo pentru urmatoarele doua zile in Romania Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo de Revelion 2022 și pentru prima zi…

- Trecerea dintre ani se apropie cu repeziciune și este momentul potrivit sa trimitem mesaje de Revelion 2023 pentru cei dragi, prieteni sau colegi de munca. Aceste urari sunt un prilej de a-i bucura pe cei din jur si de a le impartasi gandurile noastre bune. De aceea, am selectat o serie de mesaje frumoase…

- Zile LIBERE de Anul Nou 2023: Fara vacanța prelungita in acest an Zile LIBERE de Anul Nou 2023: Fara vacanța prelungita in acest an An de an, romanii așteapta cu sufletul la gura zilele libere, in special in cazul in care acestea pot fi unite cu weekend-ul și pot fi transformate intr-o mini vacanța.…

- De Craciun 2022 trimite mesaje și felicitari personalizate celor pe care nu-i poți avea aproape fizic. Ți-am pregatit urari cu ”Craciun fericit” și ”Sarbatori fericite”, pe care le poți trimite prin SMS, pe Facebook, Messenger, Instagram. Alege un mesaj simpatic sau o felicitare vesela pentru a le arata…

- Mesaje de Sfantul Andrei religioase. Felicitari si urari creștine pe care le puteți trimite de Sf Andrei Mesaje de Sfantul Andrei religioase. Felicitari si urari creștine pe care le puteți trimite de Sf Andrei Crestinii il praznuiesc in fiecare an, in data de 30 noiembrie pe Sfantul Apostol Andrei,…

- Mesaje și felicitari de Sfantul Dumitru 2022. Sfantul Dumitru mai este denumit in popor și Izvoratorul de Mir. A trait pe vremea imparaților Dioclețian și Maximian Galeriu, fiind fiul voievodului cetații Tesalonicului. Este sarbatorit de creștini in fiecare an pe data de 26 octombrie, zi in care mulți…

- Mesaje de Sfantul Luca. Cele mai frumoase urari de ziua numelui. Pe 18 octombrie, in fiecare an, Biserica Ortodoxa Romana il sarbatorește pe Sfantul Luca, cel mai iubit Apostol al lui Iisus Hristos. Idei de mesaje de Sfantul Luca, SMS-uri, felicitari și urari, in articolul de mai jos. Mesaje de Sfantul…