Mesaje de 1 iunie 2022. Cele mai frumoase urari de Ziua Copilului

Ziua Copilului a inceput in a doua duminica a lunii iunie, in 1857, datorita reverendului Dr. Charles Leonard, pastor al Bisericii Universaliste a Rascumparatorului din Chelsea, Massachusetts: Leonard a organizat un serviciu special dedicat si pentru copii. Leonard a numit aceasta zi Ziua trandafirului, desi a fost mai tarziu numita Duminica de flori si apoi Ziua Copilului. Ziua copilului a fost mentionata prima data la Geneva la Conferinta Mondiala pentru Protejarea si Bunastarea Copiilor in au ...