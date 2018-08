Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul anti-PSD a aparut și pe gardul Casei Memoriale Liviu Rebreanu, dupa cu rezulta din fotografiile trimise la redacție de o cititoare Libertatea , aflata in concediu la Bistrița-Nasaud. Cana a vizitat casa memoriala a scriitorului Liviu Rebreanu, din Prislop, a observat ca pe gard, in exterior,…

- Razvan Stefanescu, soferul masinii cu numar anti-PSD, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca incearca sa recupereze permisul de conducere pana pe data de 11 august, cand pleaca din Romania, deoarece este sofer profesionist in Suedia. Razvan Stefanescu sustine ca este sofer profesionist in Suedia, avand…

- "(...) Dincolo de mesajul in sine, faptul ca s-a ajuns ca astfel de mesaj sa devina popular arata cat de radicalizata si de polarizata este societatea, arata cum a reusit PSD si Liviu Dragnea ca intr-un an si jumatate sa rupa Romania si sa aduca atat de multa revolta in spatiul public. Acel mesaj,…

- Șoferul mașinii cu numar anti-PSD, care luni a ramas fara permis și fara placuțele de inmatriculare, a venit marți dimineața la secția de Poliție, in speranța ca va putea sa și recupereze permisul. Razvan Ștefanescu a spus ca are nevoie sa iși recupereze permisul, intrucat lucreaza ca șofer. Șoferul…

- Basescu ii ataca dur pe polițiștii care l-au amendat pe romanul din Suedia: ”Mi-as dori sa va vad actionand ferm, cand tricolorul este pangarit!”, a spus fostul președinte, intr-o postare pe Facebook. ”Mai politistilor, luati-i numerele buclucase, dati-i o amenda si lasati-l in Plata Domnului. Ce ziceti,…

- Politistii de la Brigada Rutiera au intocmit dosar penal pe numele barbatului, de 45 de ani, soferul autoturismului inmatriculat in Suedia cu numere personalizate. Potrivit Biroului de presa al Brigazii Rutiere, in cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului au depistat, in zona de competența, un cetațean indian care a incercat sa treaca ilegal frontiera din Ucraina in Romania, pe jos. In data de 25 iulie a.c., in jurul orei 20.15, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului…