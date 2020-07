Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj fals, atribuit lui Raed Arafat, a ajuns la Direcțiile de Sanatate Publica din țara, și, potrivit acestuia, li s-ar cere o raportare discreționara a cazurilor de COVID-19 și a deceselor, au transmis, luni, reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica (GCS). GCS a transmis sa mesajul atribuit…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, duminica seara, ca ii asteapta la spital pe cei care nu cred in coronavirus si protesteaza in Piata Victoriei. ”O parte dintre ei sunt convins ca nu or sa scape”, a afirmat Arafat, precizand ca nu este posibil sa nu se infecteze…

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Guvernul a fost sub o presiune extraordinara, deci practic, foarte multa lume a persiflat existenta virusului si riscurile virusului, Guvernul a fost criticat de mediul de afaceri, de cetatenii care au stat in casa, ca masurile au fost prea dure si atunci Guvernul intr-un concert…

- Victor Ciutacu considera ca atunci cand presa din Romania va inceta sa verifice informațiile oficiale inseamna ca „s-a extins Coreea de Nord pe flancul estic al NATO”, dupa ce la solicitarea Grupului de Comunicare Strategica, CNA a cerut posturilor de radio si TV rigoare si acuratete in ceea ce priveste…