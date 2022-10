Stiri pe aceeasi tema

- Fosta mare gimnasta Andreea Raducan a trecut si ea in cariera printr o situatie ca a Simonei Halep, la Jocurile Olimpice de la Sydney, din anul 2000, fiind testata pozitiv pentru pseudoefedrina o substanta interzisa la acea vreme . Din acest punct de vedere, Andreea Raducan, care, pe cand concura, a…

- Suspendata provizoriu dupa ce a fost depistata pozitiv cu o substanța interzisa la US Open, Simona Halep a primit un mesaj de susținere din partea fostei gimnaste Andreea Raducan, careia i s-a retras titlul olimpic in urma cu 22 de ani, in urma unei acuzații de dopaj. „Uneori in viața poți plati pentru…

- Fosta gimnasta Andreea Raducan a incurajat-o, printr-un mesaj postat in social media, pe Simona Halep dupa ce fostul lider WTA a fost depistata pozitiv cu o substanta interzisa. Raducan i-a urat lui Halep sa aiba curaj si intelepciune si a mentionat ca nimeni nu-i va lua sportivei “titlurile obtinute…

- Andreea Raducan a reacționat privind scandalul de dopaj in care este implicata, in prezent, Simona Halep. Fosta campioana a Romaniei la gimnastica a postat un mesaj extrem de lung și explicit pe rețelele sociale, in care i-a transmis numai incurajari fostului lider mondial la tenis feminin. Mesajul…

- Andreea Raducan uimea lumea gimnasticii cu evoluția sa de la Jocurilor Olimpice de la Sydney 2000, insa bucuria sa a fost curmata de anunțul CIO: a fost testata pozitiv la pseudoefedrina, iar medalia de aur i-a fost retrasa. La o diferența de 22 de ani, un nou scandal de dopaj ține capul de afiș in…

- Cazul de dopaj al Simonei Halep a facut inconjurul planetei, iar multe personaje implicate in lumea sportului și-au dat cu parerea. Este și cazul celebrului medic olandez Babette Pluim, cel care a vorbit despre roxadustat, substanța interzisa gasita in corpul fostei lidere WTA.

- Dupa apariția scandatului de dopaj care o are in centru pe Simona Halep, americanca Pam Shriver (60 de ani), fost numar 3 WTA la simplu și caștigatoare a 21 de Grand Slam-uri la dublu a postat un sfat pentru jucatori. Aceasta le-a transmis sportivilor sa fie precauți in momentul in care renunța la oamenii…

- Gabriela Andreiașu, șefa Agenției Naționale Antidoping din Romania (ANAD), a declarat pentru Hotnews ca substanta Roxadustat, descoperita in corpul Simonei Halep , la testul antidoping de la US Open 2022, nu e permisa deloc in organism. Intrebata daca Simona Halep poate sa scape fara suspendarea din…