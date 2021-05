Stiri pe aceeasi tema

- Azi, in zi de sarbatoare sa coboare linistea si pacea in casele tuturor locuitorilor comunei Creaca, angajaților primariei și colaboratorilor noștri. Minunea invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viata si sa va aduca renasterea credintei, sperantei, bucuriei cu bunatate si…

- In Maieru se pastreaza pana in zilele noastre cateva tradiții deosebite de Sfintele Paști. Oamenii participa la o slujba religioasa speciala care se desfașoara in zorii zilei, in jurul orei 5 dimineața. „Nu este important doar sa fii prezent acolo, la biserica sau la rugaciune. Este important sa ramai…

- Patriarhii si responsabilii Bisericilor de la Ierusalim au adresat un mesaj credinciosilor, cu prilejul sarbatorii Invierii Domnului. In mesaj, ierarhii si-au indreptat gandul catre victimele pandemiei de coronavirus, punand totodata accentul pe vestea cea buna a vietii eterne, a pacii si sperantei…

- Cateva zeci de persoane au luat parte la Sfanta Liturghie la Biserica romano catolica “Sf. Francisc de Assisi” din Targoviște. Post-ul Credincioșii catolici din Targoviște au primit lumina Invierii – Cristos a Inviat! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele Klaus Iohannis participa, sambata seara, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica din Piata Mare a Sibiului. Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Biserica „Sfanta Treime” din Piața Mare din Sibiu la ora 20:45, impreuna cu sotia sa, Carmen…

- Prim-ministrul Florin Citu a transmis credinciosilor care se pregatesc sa celebreze Invierea Domnului sarbatori pline de „sanatate, lumina si bucurie”. „Credinciosii romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici lutherani se pregatesc sa celebreze Invierea Domnului, cu aceeasi incredere si speranta…

- "Credinciosii romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici lutherani se pregatesc sa celebreze Invierea Domnului, cu aceeasi incredere si speranta in puterea credintei si a binelui, chiar daca si anul acesta Sfintele Sarbatori Pascale vor fi marcate de conditiile impuse de pandemie. Apreciez…

- MESAJE de PASTE fericit 2021 • URARI, FELICITARI, SMS -uri frumoase, haiose si amuzante de Sfintele Pasti catolic, protestant, reformat | albaiuliainfo.ro Invierea Domnului aduce bucurie in sufletele tuturor, cel mai raspandit obicei fiind vopsirea oualor rosii, a caror prezenta este obligatorie pe…