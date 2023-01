Mesaj ciudat al șefului AUR de Anul Nou Noul an a inceput cu mesaje de la politicieni, in cele mai multe cazuri aceștia facand bilanțuri care pun in evidența mai ales realizarile sau dorințele pentru 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Mesaj ciudat al șefului AUR de Anul Nou… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Mesajal șefului AUR de Anul Nou…

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident ciudat a avut loc, marți, in parcarea unui mare mall din Capitala. Trei bolizi de lux au fost avariați serios dupa o ciocnire violenta. Din fericire, in urma impactului, nimeni nu a fost ranit. Pe de alta parte, autoturismele vor avea nevoie de reparații serioase Fii la curent…

- Un meteor neobisnuit de stralucitor a luminat cerul Norvegiei in noaptea de sambata spre duminica si a putut fi vazut in mare parte din sudul tarii, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Perchezițiile care au avut loc la sediul companiei Tel Drum au produs anchetatorilor DNA probe relevante care il leaga pe ex-liderul PSD Liviu Dragnea de aceasta, o proba puternica a anchetatorilor anticorupție fiind un bilețel roz pe care se afla chiar CNP-ul acestuia alaturi de indicativul „ȘEFUL„.…

- Șeful Comandamentului Strategic al SUA, Charles A. Richard, a avertizat la un simpozion ca urmeaza un conflict mai mare decat cel din Ucraina, afirmațiile acestuia fiind publicate joia trecuta pe site-ul Pentagonului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Presedintele interimar al Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, a declarat, joi, ca pentru Simona Halep, depistata pozitiv cu roxadustat la un control antidoping, urmeaza o lupta dificila pentru a-si demonstra nevinovatia, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Prezentatorul TV Dan Negru spune ca in presa din Romania se petrece un fenomen ciudat. Negru susține ca in țara noastra vedetele din TV trebuie sa fie tinere și ca daca in alte țari mulți jurnaliști abia iși incep cariera, la noi, vedete precum Andreea Marin sau Mihaela Radulescu sunt considerate…

- Un motociclist drogat a omorat un barbat aflat pe un moped care nu a acordat prioritate. Accidentul a avut loc sambata, pe o șosea din județul Galați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Papa Francisc, care a spus deseori ca oamenii ar trebui sa limiteze utilizarea telefoanelor mobile și sa acorde prioritate comunicarii personale, i-a acordat luni o audiența privata directorului general al Apple, Tim Cook, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…