Stiri pe aceeasi tema

- La zece ani dupa ce Mamma Mia! Filmul a cumulat incasari de peste 600 de milioane de dolari pe tot globul, sunteți invitați sa va intoarceți in Kalokairi, magica insula a Greciei, pentru un nou muzical original bazat pe cantecele formației ABBA. Distribuția originala a primul film se intoarce, de asemenea,…

- Musical-ul ”Mamma Mia” a incheiat, duminca seara, intr-o nota grandioasa Sarbatoarea Muzicii 2018. Mii de albaiulieni au urmarit cu drag povestea Donnei, a fiicei ei și a celor trei posibili tați, totul pe muzica indragitei trupe Abba. Premiera spectacolului in Romania a avut loc la finalul lunii mai.…

- Musicalul "Mamma Mia!", adaptat in limba romana de Ernest Fazekas si regizat de Razvan Dinca, va avea premiera astazi, la Sala Palatului. In distributiile spectacolelor vor fi Loredana (Donna), Mirela Vaida...

- Doi actori din distributia serialului de televiziune "Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor"), Kit Harington si Rose Leslie, se vor casatori luna viitoare in Scotia, informeaza Press Association, potrivit...

- In spectacolul „Mamma Mia!“, primul musical de Broadway regizat de Razvan Ioan Dinca, canta nume sonore, printre care Loredana, Anca Turcasiu, Ana Munteanu, Aurelian Temisan si Horia Brenciu.

- Coloana sonora a filmului-fenomen „MAMMA MIA! Here We Go Again” va fi lansata in aceasta vara. Cel mai asteptat soundtrack al anului este produs chiar de Benny Andersson (ABBA) si marea lansare va avea loc pe data de 13 iulie, cu doar o saptamana inaintea premierei filmului. Soundtrack-ul este deja…

- A mai ramas puțin timp pana cand musical-ul ”Mamma Mia!” va avea premiera in Romania, iar Anca Țurcașiu și Mirela Vaida au oferit o reprezentație cu totul și cu totul inedita, in direct, la ”Totul pentru dragoste”, unde au vorbit și despre proiectul inedit ce va avea premiera la sfarșitul lunii mai.

- Londra se gandeste sa dezvolte un sistem de navigatie prin satelit care sa rivalizeze cu proiectul Galileo al Uniunii Europene, in contextul unei dispute privind unele tentative de a restrictiona accesul Marii Britanii la informatii de securitate sensibile dupa Brexit, informeaza Financial Times,…