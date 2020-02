Mersul la psiholog, intre rusine, moda si nevoie. Mediatizarea conceptului de familie si rezolutiile pentru noul an ii trimit pe romani la terapie

Stiri pe aceeasi tema

- În anul 2020, angajatorii vor putea acorda zi libera pe 6 ianuarie, în ajunul Craciunului pe stil vechi, însa aceasta va trebui recuperata sâmbata, 11 ianuarie 2020. În total, bugetarii vor avea 12 zile libere în anul 2020, transmite Ziarul de Garda. …

- In Patriarhia Romana anul 2020 a fost proclamat miercuri ca „Anul omagial al pastorației parinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși romani”. Cu acest prilej, in ziua de 1 ianuarie (Anul Nou), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, la finalul…

- Superstitiile spun ca Anul Nou trebuie intampinat alaturi de familie si prieteni, iar pentru ca in urmatoarele 12 luni sa fim sanatosi sa dansam in aer liber. Un obiect vestimentar de culoare rosie, bani in buzunar, vasc, masa imbelsugata, mersul cu Plugusorul si Sorcova se numara intre superstitiile…

- Operatorii STS au asigurat, 24 de ore din 24, functionalitatea operativa a Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, in minivacanta de Craciun. In perioada 24-29 decembrie, s-au inregistrat 170.715 apeluri la numarul 112, in scadere cu peste 14% fata de anul trecut.Potrivit unui…

- Pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma la un incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea galateana Slobozia Conachi. Au fost distruse patru camere cu mobilierul aferent, o buna parte din acoperis si o anexa gospodareasca.

- Programul magazinelor Carrefour de sarbatori difera de la o locatie la alta, majoritatea fiind inchise in zilele de 25 decembrie si 1 ianuarie, dar au program prelungit in celelalte zile pentru ca clientii sa isi termine cumparaturile. Carrefour Baneasa In perioada 1-23 decembrie, Carrefour…

- Doi tineri din Popesti Leordeni au donat darul de nunta, aproximativ 35.000 de lei, unei fundatii care ridica o casa in Sambata de Sus pentru o familie cu patru copii, pentru care „acasa” era anexa unui grajd, langa vitele de care parintii au grija. Povestea familiei din Sambata de Sus este una trista…

- O familie din Sapanța, Maramureș, a fost distrusa intr-un accident petrecut in provincia Castellon din Spania. Tatal și unul dintre fii au murit, iar celalalt fiu este in stare grava la spital. Tragedia a avut loc dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent de un alt autoturism.In…