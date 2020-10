Cancelarul german, Angela Merkel, a facut un apel la cetațenii Germaniei, cerandu-le sa-și reduca la maximum relaționarea sociala. In ultimele zile numarul cazurilor de coronavirus a crescut in Germania, motiv pentru care Merkel le-a recomandat cetațenilor sa ramana in case. “Renuntati la orice calatorie care nu este intr-adevar necesara, la orice celebrare care nu este cu adevarat necesara. Cautati sa ramaneti acasa, la resedinta voastra, in masura posibilului”, a declarat cancelarul in podcastul saptamanal publicat sambata. “Cum va fi la iarna, cum va fi Craciunul nostru, se va decide in zilele…