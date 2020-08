Merge Bula in armata Merge Bula in armata, iar capitanul, smecheras din nastere, ii zice: Bula, du-te pana la piatra aia de departe si spune-mi daca sunt acolo! Bula executa, se intoarce transpirat si zice: -Permiteti-mi sa raportez: Da, sunteti acolo! Capitanul, curios, intreaba: -Si ce fac ?Bula: -Permiteti- mi sa raportez: Nu stiu. Sunteti acoperit cu o hartie si va bazaie mustele! Articolul Merge Bula in armata apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

