- Agenții Brigazii Rutiere l-a oprit pe specialistul in numere de magie pe Str. Barbu Vacarescu, vineri la ora 23.A fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv pentru consumul de cocaina.Polițiștii i-au deschis dosar penal.

- Polițiști din cadrul Poliției Orașului Oravița au oprit pentru control pe strada Cloșca din localitate, ieri, un autoturism condus de un barbat de 27 de ani din Bradișoru de Jos, care, la testarea cu aparatul etilotest, avea o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat și, in urma testarii…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Beclean au depistat și oprit joi, pentru control, un autoturism care circula pe Drumul Național 17, prin localitatea Coldau. La volan a fost identificat un tanar de 28 de ani, din Agrișu de Sus, iar in urma testarii cu aparatul DrugTest, rezultatul a fost…

- Duminica, in jurul orei 10:50, polițiștii din Sannicolau Mare au oprit pentru control in localitatea Periam din județul Timiș un autoturism condus de un barbat in varsta de 32 de ani. In urma testarii cu aparatul Drugtest a rezultat faptul ca barbatul consumase cannabis, acesta fiind condus la spital…

- In timpul probei, tanarul a fost tras pe dreapta de un echipaj al Politiei Rutiere pentru un control de rutina.Politistii au fost luați prin surprindere, insa, dupa ce l-au testat pe tanar pentru droguri.Aparatul Drugtest a indicat ca tanarul care sustinea examenul pentru permis consumase trei tipuri…

- Oreste Teodorescu a fost depistat in trafic de polițiștii rutieri. Oamenii legii i-au intocmit deja un dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. Prezentatorul TV a fost oprit de polițiștii de la Rutiera pe data de 2 noiembrie pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei. Polițiștii…

