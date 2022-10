Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Ion Georgescu de la Mioveni s-a intalnit cu noul Ambasador al al Chinei in Romania, Excelența Sa, Han Chunlin. Intalnirea oficiala a vaut loc in urma cu doua zile, la Ambasada Republicii Republicii Populare Chineze din București. „Pentru inceput am trecut in revista istoria relațiilor noastre…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a declarat, luni seara, dupa meciul cu Bosnia-Herțegovina, ca este nevoie de o reconfirmare a sa in functie din partea conducerii Federatiei Romane de Fotbal. “Obligatoriu este nevoie de o reconfirmare a mea din partea federatiei.…

- Unii bolnavi de tuberculoza "ar trebui sa se poata trata și la domiciliu" Medicul Beatrice Mahler, manager al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București. Foto: https://www.facebook.com/beatrice.mahler.75 RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (13 septembrie, ora 8:30)…

- Ambasadorul Republicii Populare Chineze la Bucuresti, domnul Han Chunlin a vizitat Complexul Logistic si Comercial Dragonul Rosu, unde isi desfasoara activitatea comerciala cea mai mare comunitate de cetateni chinezi din Romania. Cu acest prilej Excelenta Sa domnul ambasador s-a intalnit cu presedintele…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a participat ieri la festivitatea oficiala de deschidere a conferintei Mastering the Music Business (MMB), alaturi de Excelenta Sa, Laurence Auer, Ambasadorul Frantei in Romania, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un Laborator de Radiochirurgie care folosește razele gamma pentru tratament, a fost inaugurat, astazi, la Iași, in prezența ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, și a ambasadorului Suediei in Romania, Excelența Sa, Therese Hyden. Este al doilea laborator de acest tip in Romania, iar investiția s-a…

- Numarul cetatenilor ucraineni cu contracte de munca in Romania a ajuns la 6.431, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai. Oficialul a precizat, pentru AGERPRES, ca din totalul celor 6.431 contracte active ale cetatenilor ucraineni, 4.287 au fost inregistrate dupa inceperea razboiului, pe 24 februarie…

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a avut astazi, in București, o intalnire cu Excelenta Sa, domnul Paul McGarry, ambasadorul Irlandei in Romania. Discuțiile au vizat promovarea județului Bacau și oportunitațile de afaceri, in special in zona Aeroportului „George Enescu”- pilon…