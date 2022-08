Stiri pe aceeasi tema

- Doi hoți din Iași, care au reușit sa terorizeze o țara intreaga cu furturile din locuințe, au fost prinși de polițiști in timp ce incercau sa fuga din țara prin vama Petea. La Buzau, hoții reușisera sa sparga un apartament, din care furasera bani și bijuterii in valoare de peste 30.000 de lei. Aventura…

- In data de 9 august, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Buzau, au retinut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, un tanar din Iasi, sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat si tentativa la furt calificat. In perioada iunie-iulie acesta a patruns intr-o…

- Cinci migranti din Siria si Afganistan au fost prinsi de politistii de frontiera aradeni, cand voiau sa treaca granita in Ungaria prin camp, majoritatea fiind solicitanti de azi in tara noastra, potrivit Agerpres.In zona localitatii Varsand, la aproximativ 1.000 de metri de linia de frontiera, au fost…

- Peste 85.000 de case și apartamente au fost vandute in Romania in primele șase luni din acest an, in creștere cu 3,4% fața de perioada similara din 2021, in timp ce numarul de locuințe vandute in București și Ilfov a crescut anual cu 16,6%. Cele mai multe tranzacții cu locuințe au fost incheiate in…

- Viorel Anghelinei (63 de ani) a fost capitanul Oțelului la victoria istorica din 1988 cu Juventus Torino, din Cupa UEFA. Devenit arbitru și apoi conducator de club dupa 1990, fostul fundaș central și-a povestit in direct la GSP Live experiențele din fotbalul romanesc. In 1987, un fundaș central venit…

- In cursul noptii de marți spre miercuri, pe raza judetului Iași s-a produs o tragedie in care un barbat a murit carbonizat. Incendiul a izbucnit la doua locuințe din comuna Cristești. Nu este primul incident de acest fel. In special in sezonul de iarna pompierii ieșeni se confrunta des cu astfel de…