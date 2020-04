Stiri pe aceeasi tema

- Cei 193 de membri ai Adunarii Generale a ONU au adoptat luni prin consens o rezolutie reclamand un "acces echitabil" la "viitoarele vaccinuri" impotriva COVID-19 si subliniind "rolul conducator determinant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii", pus sub semnul intrebarii de Statele Unite, noteaza AFP.

- Romania a primit aprobarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru testarea unui medicament anti-Covid-19, a anunțat Alexandru Rafila, presedintele Societatii de Microbiologie si reprezentantul Romaniei la OMS. Medicamentul impotriva COVID-19 este realizat de o companie americana, iar țara noastra…

- Cuba a trimis in Italia o echipa de 52 de medici si asistente, dintre care unii cu experienta in lupta impotriva febrei Ebola in Africa, pentru a ajuta tara europeana cea mai afectata de Covid-19, potrivit digi24.ro Echipa de medici din Cuba, care a sosit sambata in Italia, a avut ca destinatie regiunea…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), a anunțat, marți, ca nu exista vaccinuri impotriva coronavirusului, insa Covid-19 ”poate fi ținut sub control”.In același timp coronavirusul are o rata de mortalitate mult mai ridicata decat gripa sezoniera. Astfel, aproximativ…