- Afla cum poți combate stresul generat de criza sanitara și cum poți sa te bucuri de o viața normala in timpul pandemiei. Criza sanitara a afectat omenirea din punct de vedere economic, social, politic și uman, efectele sale manifestandu-se atat la nivel de grup, cat și individual, pe planul sanatații…

- Sintagma „Buna seara, Romania, buna seara, București” a fost rostita de Andreea Esca pentru prima data la 1 decembrie 1995, odata cu lansarea oficiala a postului Pro TV. Prezentatoarea Pro TV a marturisit cum a ajuns sa prezinte principalul jurnal de știri de la postul din Pache Protopopes: „In 1995,…

- Vali Vijelie este unul dintre cei mai cautați maneliști din țara pentru a canta la cele mai importante evenimente din viața fanilor sai. Cu toate ca a scos hit dupa hit, artistul spune cu modestie ca nu a fost niciodata faimos, ci a devenit doar o persoana cunoscuta.Invitat la Podcastul lui Damian Draghici,…

- Dorian Popa a fost pus la zid de nume cunoscute din Romania care li-au vazut in apariția recenta din emisiunea lui Maruța de pe YouTube. Acesta a starnit un val de reacții de tot felul din cauza modului in care s-a prezentat. Dorian Popa, apariție neașteptata la emisiunea lui Catalin Maruța Dorian Popa…

- Dani Oțil iși spune parerea foarte rar despre colegii lui de breasla, despre cantareții și artiștii de la noi. Acum, invitat intr-o emisiune online, prezentatorul matinalului de la Antena 1 a facut cateva glume care i-au avut drept personaje principale pe Lidia Buble și pe noul ei iubit. Fosta iubita…

- Vestea cutremuratoare ca Petrica Mațu Stoian a incetat din viața la varsta de doar 61 de ani a picat ca un trasnet pentru toata Romania. Familia artistului a fost rapusa de plecarea mult prea devreme a acestuia, astfel ca și-au dorit ca in ultimele zile pe care le petrece pe pamant sa-l trateze dupa…

- Rețeta de ecler pentru care s-au judecat Jamila și Laura Laurențiu Jamila și Laura Laurențiu sunt doua dintre cele mai urmarite vloggerițe in domeniul cooking din Romania. Prima are 1.53 milioane de abonați pe canalul de YouTube, cea de-a doua aproape 200.000 de abonați. In urma cu 2 ani, Jamila a dat-o…

- Cantareata si compozitoarea din Republica Moldova, Irina Rimes a lansat impreuna cu Jah Khalib piesa n.r. totdeauna . In doar doua zile, melodia a strans aproape 300.000 de vizualizari si este pe locul 33 in top Trending pe YouTube.Irina Rimes a devenit cunoscuta in Republica Moldova dupa ce a participat…