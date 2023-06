Stiri pe aceeasi tema

- Zi importanta pentru Andreea Mnatea! Astazi, fiul cunoscutei prezentatoare a implinit frumoasa varsta de opt ani. Și, pentu ca nu putea rața acest important eveniment din viața ei, bruneta i-a scris un mesaj de-a dreptul special baiețelului sau, pe pagina sa de Instagram, alaturi de cateva fotografii.…

- Fara doar și poate, Ovidiu Buta este unul dintre cei mai apreciați stiliști internaționali! A lucrat cu Kanye West, Sebastian Stan și cu Tony Ward, reușind sa semneze proiecte de moda in Beijing, dar și in Chicago. Nu mulți știu insa, ce a fost inainte de a deveni celebru in lumea modei. Afla mai jos…

- Invitata speciala a pregatit un material obraznic, adresat, in special, lui Catalin Bordea și Nelu Cortea. Insa, nici Cheloo nu a fost iertat! Au urmat glume și apropouri picante intre Andreea Balan și cei doi jurați, colegii caștigatori de la America Express. Hai sa le asculți pe toate!

- Primul sezon al competiției America Express a fost un real succes, atat pentru telespectatorii care au urmarit cu atenție fiecare ediție, cat și pentru concurenții care au plecat acasa cu amintiri pentru tot restul vieții. Unul dintre cei care ar mai repeta aceasta experiența este Joaquin Bonilla, care…

- La varsta de 43 de ani, Puya poate spune ca este un barbat implinit din toate punctele de vedere și asta pentru ca are o familie frumoasa, la care a visat mereu, dar și o cariera de succes. Reecent, Melinda Gardescu, soția artistului, a postat o fotografie emoționanta pe rețelele personale de socializare.…

- Joaquin Bonilla & Ovidiu Buta au fost o echipa puternica la America Express și au reușit sa-și invinga multe temeri. Cei doi au trecut prin multe probe dificile, inainte de a eliminați din competiție. Dupa ce au plecat din America Latina, viața lor s-a schimbat.

- Puya și-a adus soția in atenția publicului dupa participarea in competiția America Express, unde și-au intrecut limitele și au depașit momente de tensiune. Ei bine, cei doi formeaza un cuplu de mulți ani și s-au casatorit in anul 2011. La petrecere au aratat senzațional și s-au distrat inclusiv alaturi…

- Liviu Varciu și Catalin Cazacu au o relație de prietenie foarte stransa și mereu se sprijina unul pe celalalt. De ziua sa, motociclistul i-a facut o urare speciala, facand referire și la trecerea timpului și cum se apropie de batranețe.