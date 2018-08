Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe al Republicii Federale Germania, Heiko Maas, invitat de onoare la Reuniunea Anuala a Diplomației, a facut referire in discursul sau la protestele de strada de la București și la dezbaterile legate de reforma sistemului judiciar. El a afirmat ca Berlinul este ingrijorat ca…

- Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane (RADR) incepe luni, la eveniment urmand a fi prezenti ministrul afacerilor externe al Republicii Federale Germania, Heiko Maas, seful diplomatiei, Teodor Melescanu, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, sefii misiunilor diplomatice si consulare…

- Violentele la un miting pasnic sunt inacceptabile si este important ca dreptul la exprimare sa nu escaladeze in agresiuni, transmite sambata seara ministrul de Externe, Teodor Melescanu, referindu-se la mitingul diasporei care a avut loc vineri seara si la care au fost mai multe incidente violente intre…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu a precizat ca Rusia are o anumita pozitie foarte rigida in ceea ce priveste relatiile cu Romania, unul dintre argumentele folosite de aceasta tara pentru motivarea atitudinii fiind scutul antiracheta de la Deveselu. "Din punctul meu de vedere, evident,…

- Dupa ce in prima faza Ministerul roman de Externe a anuntat – pe fondul aparitiei zvonului ca un inginer roman ar fi fost rapit in Libia, alaturi de alte trei persoane – ca s-a activat celula de criza, la nivelul MAE, Teodor Melescanu a facut precizari suplimentare cu privire la primul raspuns care…

- Ministerul iranian de Externe i-a convocat pe ambasadorii Frantei si Belgiei, precum si pe insarcinatul cu afaceri german pentru a oferi explicatii in legatura cu arestarea unui diplomat iranian in Germania in cadrul unei investigatii antiteroriste.

- Ministerul de Externe al Romaniei este pregatit sa ii ofere asistența consulara Carinei Țurcan, acuzata in Rusia de spionaj in favoarea Romaniei, a declarat ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, scrie digi24.ro.Ea ar fi fost plasata in arest preventiv pana pe 13 august.

- Criza migratiei continua sa provoace tensiuni pe continentul european. „Franta si Spania au pornit o adevarata cruciada impotriva politicii privind migrantii condusa de guvernul italian. Ambasadorul Frantei la Roma a fost convocat, miercuri, la Ministerul de Externe italian dupa declaratiile „surprinzatoare“…