Mehedinți: Concurs de șah pentru elevi din mai multe județe Polițiștii mehedințeni in colaborare cu Șah Club Drobeta au organizat un concurs de șah la care au participat elevi de gimnaziu și liceu din mai multe județe. Concursul a fost urmat și de o activitate preventiva pe linia siguranței școlare și educației rutiere. In cadrul activitații polițiștii Biroului Siguranța Școlara au abordat problematica reducerii violenței și delincvenței juvenile, prelucrarea unor prevederi legislative privind raspunderea juridica a minorilor. De asemenea, avand in vedere ca educația rutiera este un factor important in prevenire accidentelor de circulație, polițiștii Biroului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

