- Ramona Pauleanu, prezentatoarea rubricii meteo de la Pro TV, a anunțat ca a nascut prematur gemeni. In luna aprilie aceasta anunța ca intra in concediu de maternitate, Ramona fiind la acea vreme insarcinata in 7 luni. Din pacate lucurile se pare ca nu au decurs conform planurilor. Ramona Paun a nascut…

- Ela Arjandas, soția milionarului celebru Anil Arjandas, a nascut in urma cu doar cateva zile, insa abia acum a dat vestea cea mare. Romanca originara din Satu Mare i-a oferit fondatorului unui lanț celebru de bijuterii și ceasuri un baiețel perfect sanatos.

- Loredana Groza a atras atenția cu cea mai recenta imagine postata pe Facebook. Celebra artista in varsta de 51 de ani și-a aratat inca o data formele. Ipostaza in care s-a pozat a starnit o mulțime de reacții pe rețelele de socializare. Puțin dupa ora 10 dimineața, Loredana Groza a incarcat pe Facebook…

- Actrița Scarlett Johansson (36 de ani) a nascut la numai cateva zile dupa ce soțul sau, Colin Jost (39 de ani), a confirmat oficial ca aștepta sa devina mama pentru a doua oara, informeaza click.ro. De ceva timp aparusera zvonuri ca ea este din nou insarcinata, dar el a confirmat acest lucru foarte…

- Veste buna in showbizul internațional, asta deoarece cantareața Perrie Edwards din Little Mix a devenit in urma cu o zi mama pentru prima data. Artista a impartașit vestea abia astazi cu fanii!

- Gwen Stefani, de 51 de ani, si Blake Shelton, de 45 de ani, s-au casatorit in sfarșit, dupa șase ani de relație! Nunta a avut loc sambata trecuta, la ferma din Oklahoma a starului country. Evenimentul a fost unul intim, la care au participat doar familia si cei mai apropiati... The post Celebra cantareața…

- Actrita Amber Heard, fosta sotie a lui Johnny Depp, a anuntat ca a nascut primul copil, o fetita de nume Oonagh Paige, scrie CNN. Interpreta din „Aquaman” a împartasit vestea celor 3,9 milioane de urmaritori de pe Instagram , precizând ca si-a dorit un copil „în…