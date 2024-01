MEGADETH in concert la Bucuresti pe 10 iunie la Romexpo Americanii de la Megadeth canta in Romania pe 10 iunie la Romexpo in aer liber in cadrul unui warm-up party Metalhead Meeting. Megadeth este un nume ce nu mai are nevoie de nicio prezentare. Cu patru decenii de activitate, Megadeth a trecut testul timpului ajungand un pilon de referinta al scenei muzicale internationale, influentand generatii intregi de artisti. Formatia ce face parte din careul de asi al thrash metalului, Big Four, a lansat pana in prezent 16 materiale de studio care au fost prezente in topurile din intreaga lumea aducand formatiei atat discuri de platina cat si de aur in urma… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

