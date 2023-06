Stiri pe aceeasi tema

- Compania belgiana Avesta Battery and Energy Engineering (ABEE) urmeaza sa construiasca in Romania o fabrica de baterii electrice pentru industria auto, in urma unei investitii totale de 1,4 miliarde de euro, spun oficialii Primariei Galati.

- Intel a anuntat vineri ca va investi pana la 4,6 miliarde de dolari intr-o noua fabrica de semiconductori si o facilitate de testare in apropiere de Wroclaw, Polonia, care ar urma sa devina operationala in 2027, ca parte a planului de investitii din Europa de 88 miliarde de dolari, pentru a-si majora…

- Dezvoltarea fabricii, de catre Automotive Cells Company, un joint-venture intre Stellantis, Mercedes si TotalEnergies, implica investitii totale de 2 miliarde de euro (2,20 miliarde de dolari), jumatate din aceasta suma fiind oferita de statul francez si autoritatile locale. Acesta evidentiaza cursa…

- Canada si Volkswagen vor investi peste 20 de miliarde de dolari canadieni (14,8 miliarde de dolari) intr-o giga fabrica de baterii in St. Thomas, Ontario, cea mai mare investitie unica efectuata vreodata in lantul de aprovizionare din segmentul vehiculelor electrice, transmite Reuters.Cel mai mare…

- Canada a fost de acord sa acorde in urmatorii zece ani subventii de pana la 13,2 miliarde de dolari canadieni (8,8 miliarde de euro) grupului Volkswagen, care va construi in statul din America de Nord prima sa fabrica de baterii electrice din afara Europei, transmit AFP si Reuters."Investitia va…

- Compania fondata de Elon Musk a anuntat vineri reduceri de preturi pentru mașinile electrice vandute in Europa, Israel si Singapore, extinzand astfel campania de scadere a preturilor demarata la inceputul anului in China. Producatorul spera ca va reusi sa isi majoreze volumele de vanzari, in pofida…

- Fabrica de baterii pentru mașini electrice, fabrica de hidrogen verde, parcuri eoliene. Sunt principalele investiții de care va beneficia județul Galați, pentru a deveni „Green Valley”, polul investițiilor verzi din țara.