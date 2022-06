Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineața, pe Telegram un mesaj care ofera o perspectiva asupra starii actuale a gandirii ruse la nivel superior despre situația din Ucraina, informeaza…

- Fostul președinte rus și aliat-cheie al lui Vladimir Putin, Dmitri Medvedev, a avertizat liderii occidentali intr-un nou mesaj referitor la razboiul din Ucraina: „Calareții Apocalipsei sunt pe drum” – a scris el, potrivit ziarului spaniol 20minutos , citat de Rador. Medvedev spune ca Moscova va ataca…

- De la inceputul invaziei inițiat de catre Rusia in Ucraina, Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și fostul președinte, a tot aruncat in stanga și in dreapta amenințari și declarații rasunatoare in tot ce se afla in afara hotarelor țarii sale. Mai nou, Medvedev și-a…

- Cu trei zile inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina pe 24 februarie, intr-o sedinta televizata a Consiliului de Securitate rus, fostul presedinte Dmitri Medvedev l-a asigurat pe Vladimir Putin ca nu trebuie sa se teama de reactia Occidentului.

- Dmitri Medvedev, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin și vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, și-a expirmat dezacordul in legatura cu incercarile de a media pacea intre Rusia și Ucraina. Recent, Italia a propus un plan pentru a pune capat razboiului Rusiei impotriva Ucrainei.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a facut apel la Rusia "sa isi asume responsabilitatile in calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate" si sa incheie razboiul din Ucraina, relateaza BBC, citand un comunicat publicat marti de Palatul Elysee. De asemenea, Macron i-a transmis omologului…

- Scopul Rusiei este de a schimba conștiința „sangeroasa și plina de mituri false” a unor ucraineni pentru pacea generațiilor viitoare și posibilitatea de a construi o Eurasia deschisa de la Lisabona pana la Vladivostok. Cel mai important obiectiv al operațiunii militare a Rusiei in Ucraina, care se decide…

- Ar fi „prostesc” sa se creada ca sanctiunile occidentale împotriva companiilor rusesti ar putea avea vreun afect asupra guvernului de la Moscova, a declarat vineri, 25 martie, Dmitri Medvedev, fost presedinte al tarii si actual sef adjunct al Consiliului de Securitate din Rusia,…