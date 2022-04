Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul Medical MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, anunța semnarea achiziției pachetului de 100% al companiei Life Med. Compania va fi integrata sub brandul Sfanta Maria, parte a grupului MedLife.

- Meteorologii au emis vineri dimineața o atentionare cod galben de intensificari ale vantului, valabila in cursul acestei zile. Alerta vizeaza 21 de judete si Capitala.Potrivit ANM, in intervalul orar 10:00 - 20:00, temporar, vantul va avea intensificari local in Moldova si Muntenia, unde viteza vantului…

- Potrivit meteorologilor, pana vineri la ora 17:00, in județele Braila, Ialomita, Buzau (zona joasa) și Calarași se vor semnala intensificari locale ale vantului, cu rafale ce vor depași 55 km/h.De asemenea, pana vineri la ora 18:00, in județele Bacau (zona joasa), Galati, Neamt (zona joasa), Vrancea…

- In cursul dimineții de astazi, 5 martie 2022, au mai fost confirmate inca 82 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 63.931. In intervalul 04.03.2022 (10:00) – 05.03.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 82 decese (51 barbați și 31 femei), dintre care 6 anterioare…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 27.346 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 8.923 mai putin decat in ziua anterioara. 3.402 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 a avut loc miercuri in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 13.29 in județul Vrancea.Seismul a avut magnitudinea 2,9 și s-a produs la adancimea de 109 kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la ora locala 2:11, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 103…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.104 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 608 mai puțin decat in ziua anterioara. 239 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.…