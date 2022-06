MedLife achiziţionează 80% din pachetul de acţiuni al Medici’s, cel mai mare operator medical local din Timişoara ”MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta semnarea achizitiei pentru 80% din actiunile celui mai important operator medical local din regiunea de vest, Medici’s. Tranzactia marcheaza o consolidare puternica in zona de vest a Romaniei si are drept obiectiv ca in urmatorii 2-3 ani sa transforme Timisoara intr-unul dintre cele mai puternice hub-uri regionale de sanatate”, anunta MedLife. Achizitia derulata de MedLife presupune preluarea celor 4 clinici Medici’s, a laboratorului Laborix si a Medici’s Hospital. In acest moment, aceasta tranzactie este supusa aprobarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

