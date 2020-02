Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Mircea Beuran a fost retinut joi, pentru 24 de ore, de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA, Mircea Beuran indeplinea la data faptei functiile de presedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, sef al Disciplinei…

- "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 13 februarie 2020, a inculpatului: BEURAN MIRCEA, care la data faptei indeplinea functiile de presedinte al Senatului…

- Patronul firmei care a efectuat deratizarea si dezinsectia in doua blocuri de locuinte din Timisoara a fost retinut, marti dimineata, de procurori sub acuzatiile de omor din culpa si vatamare corporala. Audierile la sediul Politiei Timis au durat toata noaptea in acest caz, potrivit Press Alert. Intre…