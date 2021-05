Medicul erou de la Piatra Neamț, mesaj pentru OMS: Sunt impresionat să primesc recunoașterea muncii mele Catalin Denciu, medicul erou de la incendiul din Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț, a fost premiat de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) pentru implicarea și sacrificiul de care a dat dovada in noaptea incendiului care a izbucnit la unitatea medicala anul trecut. Doctorul a transmis un mesaj pentru OMS. „Sunt impresionat și foarte emoționat sa primesc recunoașterea muncii și a contribuției mele din partea Organizației Mondiale a Sanatații. Nu m-am așteptat nicio clipa la acest gest. Vreau sa le mulțumesc din inima colegilor belgieni, datorita carora ma aflu aici, in fața dumneavoastra.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

