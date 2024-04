Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Basca, expert contabil și membru CECAR, a prezentat in emisiunea „Culisele Zilei cu Sebastian Dan” argumentele cu care a explicat, ca specialist, motivele pentru care primarul Allen Coliban și USR mint cand spun ca patinoarul pe care l-ar fi facut Fundația Țiriac era „gratis”. De asemenea, Basca,…

- Avocatul Ioana Henegar, președinta organizației municipale a femeilor sociale democrate din Brașov, a venit la emisiunea „Culisele Zilei cu Sebastian Dan”. Face parte dintre candidații susținuți pe lista comuna a PNL – PSD pentru Consiliul Local Brașov. In mod evident, spune ea, susține toate proiectele…

- Candidatul independent la Consiliul Local Brașov, medicul Dan Grigorescu, a revenit la emisiunea „Culisele Zilei cu Sebastian Dan”. Omul iși vedere de treaba, aduna semnaturi, repara corturile pe care fie i le distrug oameni rai, fie vremea, dar ramane optimist. Fara sa fie blazat, spune ca este ultima…

- Mihail Neamțu vine la Brașov, la Centrul Cultura Reduta, in data de 8 aprilie, la ora 18.00. El va lansa cu aceasta ocazie lucrarea „Eros Logos Agape” . In emisiunea „Culisele Zilei cu Sebastian Dan”, acesta a susținut ca revine la Brașov din doua motive. „M-am nascut in județul Brașov, la Fagaraș.…

- Fostul primar George Scripcaru, nominalizat aseara de PNL candidat la funcția de primar al Brașovului, confirmat astazi și de conducerea PSD, a venit astazi la emisiunea „Culisele Zilei cu Sebastian Dan”. Dupa patru ani in care a stat retras, departe de prima scena a politicii, George Scripcaru vine…

- Consilierul local (PNL) Catalin Anton a venit la „Culisele Zilei cu Sebastian Dan”. Liberalul a comentat o situație care da dimensiunea bataii de joc a administrației USR asupra sportului brașovean și asupra promovarii Brașovului prin organizarea de evneimente de interes național și internațional. Nu…

- In contextul in care a avut loc Saptamana Protecției Civile la Brașov, un cititor ne-a transmis ca, dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, la nivelul municipiului reședința, a fost angajata contracronometru care sa se ocupe de renovarea/repararea adaposturilor de protecție civila. Ceea ce nu a fost…

- Culisele Zilei cu Sebastian Dan. Invitatul emisiunii este viceprimarul Sebastian Rusu. A fost abandonat Rusu de PNL in tranșeele USR din Primaria Municipiului Brasov ? De ce viceprimarul Brașovului și-a asumat sesizarea DNA in cazul AMURAL? Va fi blat PNL – USR la urmatoarele alegeri locale? Ramaneți…