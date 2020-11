Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca medicul Catalin Denciu a avut un test pozitiv pentru COVID-19 facut la Spitalul de Urgența Floreasca. „Da, la Floreasca (a fost testat – n.r.). S-a facut un test Real Time PCR pozitiv. El a suferit de infecție cu SARS-CoV-2 in martie-aprilie, a avut și…

- Tenismenul Horia Tecau, locul 21 ATP in clasamentul de dublu, a fost infectat cu coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de sportiv pe pagina sa de Facebook. “In urma unui control de rutina, am iesit pozitiv pentru Covid-19. Nu am niciun simptom, dar incurajez cu tarie pe oricine mi-a fost aproape in…

- Președintele Ucrainei, Vladimir Zelinski, s-a infectat cu noul virus COVID-19. Anunțul a fost facut pe pagina sa de Facebook, cu puțin timp in urma. Vladimir Zelinski spune ca se simte bine și se va afla in izolare, transmite tv8.md. „Nu exista oameni norocoși in lume pentru care COVID1 9 sa nu fie…

- Andi Moisescu a ieșit pozitiv la testul pentru depistarea COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de acesta intr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Prezentatorul a menționat ca este asimptomatic deocamdata.

- Spitalul Elias din București a devenit focar de COVID-19, dupa ce aproape 30 de angajați s-au infectat. Anunțul vine la doua zile distanța dupa ce Spitalul Floreasca a anunțat aceeași veste trista, in aceasta situație fiind testați pana acum 14 angajați. Potrivit reprezentanților Spitalului Elias, acesta…