- „Internari de 1.229 de zile in ultimii șase ani”, arata raportul Spitalului de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași in cazul dr. Laura Gheuca-Solovastru, care a profitat de funcție pentru a-și ține tatal și mama internați pentru aproape 3 ani și jumatate. La finalul anchetei, conducerea a decis sa demita…

- Conducerea Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi a finalizat ancheta in ceea ce o priveste pe dr. Laura Gheuca-Solovastru, sefa Sectiei de Dermato-Venerologie de la unitatea medicala, care si-a tinut internat tatal aproape non-stop in spital in ultimii ani. Conform datelor furnizate de spital, Nicolae…

