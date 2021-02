Medicul care l-a tratat pe Aleksei Navalnîi a murit, iar cauzele nu se știu Medicul-sef adjunct al spitalului din Rusia unde a fost tratat disidentul Aleksei Navalnii dupa otravire a decedat “subit”, la varsta de 55 de ani. Decesul doctorului Serghei Maksimisin a fost anuntat printr-un comunicat de spitalul de urgenta din Omsk, unde Navalnii a primit ingrijiri in august anul trecut. Unitatea medicala nu precizeaza cauza mortii, potrivit CNN. Conform dpa, medicul lucra la spitalul de urgenta din Omsk de 28 de ani. Navalnii a fost internat in spitalul unde Maksimisin raspundea de anestezie si reanimare in 20 august 2020, dupa ce i s-a facut rau intr-un avion cu care se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

