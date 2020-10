Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) solicita renunțarea temporara la utilizarea cardului de sanatate in asistența medicala primara, considerand ca acesta reprezinta, in contextul pandemiei, “un obiect contaminat, care ii poate pune in pericol pe toți”, transmite 360medical.ro. Solicitarea vine dupa ce cardul de sanatate a redevenit obligatoriu de la 1 octombrie, cu excepția consultațiilor la distanța, deși Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) le-a promis reprezentanților medicilor de familie ca masura va fi revizuita. “Am primit asigurari ca va fi revizuita aceasta masura,…