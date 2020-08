Stiri pe aceeasi tema

- "Aceste luni de pandemie, mai ales in zonele medicale desemnate COVID, au dus la oboseala și epuizarea personalului medical. Trebuie scoase la concurs și deblocate posturile in sistemul medical romanesc", este apelul Colegiului Medicilor din Municipiul București.

- Spitalul este plin, medicii sunt epuizati, oamenii reclama timpul mare de asteptare, iar in numarul de cazuri noi de coronavirus este tot mai mare, in fiecare zi. Unitatea medicala din Braila nu este singura care se plange ca este aproape de colaps din pricina pandemiei de Covid-19.

- Conform primelor date, exista o victima, un pieton. Azi, in jurul orei 15.10, prin Sistemul de Urgenta 112, politistii din Constanta au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier in fata Spitalului militar din municipiul Constanta. Conform primelor date, exista o victima, un pieton.…

- Medicii care au cabinete in Policlinica Areni din municipiul Suceava și-au asumat fața de Direcția de Sanatate Publica responsabilitatea ca normele sanitare de prevenire a imbolnavirii cu noul coronavirus vor fi respectate de pacienții lor. Numarul de pacienți care pot aștepta la ușa unui cabinet ...

- Numarul pacientilor cu COVID-19 care ajung la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi este in crestere, unitatea avand libere mai putin de 12 paturi, fata de 30 de paturi neocupate in urma cu cateva saptamani.

- Medicii de la Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco au adresat astazi un mesaj emoționant catre cetațeni, dupa trei zile consecutive in care autoritațile anunța zilnic cifre alarmante privind imbolnavirile cu noul coronavirus.

- In contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) și Ministerul Sanatații au emis un ordin comun pentru punerea in aplicare a masurilor privind sistemul de invațamant. Masurile pentru organizarea activitații in unitațile/instituțiile de invațamant,…

- Deși medicii de familie au ramas alaturi de pacienți pe durata starii de urgenta, majoritatea cabinetelor de asistența primara (99,6%) fiind deschise in tot acest timp, aceștia au fost „lasați in voia so...