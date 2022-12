Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata, scrie Agerpres.…

- Informația ca in autocarul rasturnat la Pașcani se afla Ansamblul ”Flori de mar” din Curtești a fost confirmata de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ), grupul din comuna limitrofa municipiului reunind copii de la mai multe unitați de invațamant.