Medicii dezertori - laşitate sau disperare? In ultimele zile, zeci de cadre medicale de la mai multe spitale din tara si-au anuntat demisia, s-au pensionat ori au intrat in concediu medical invocand lipsa echipamentelor de protectie sau, pur si simplu, frica de o infectie cu noul coronavirus Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

- Din ce in ce mai frecvent și mai alarmant auzim despre demisii ale corpului medical. Individuale sau in grup. Medici și asistente, care refuza sa se mai deplaseze la capul bolnavului. Sub motiv ca nu dispun de echipamentele necesare de protecție. Sau ca au contactat virusul și, in consecința, trebuie…

- Strigat de disperare al medicilor de la Spitalul Municipal din Timișoara, in plina pandemie de coronavirus "Intram in razboi cu mainile goale", spun aceștia, conform opiniatimisoarei.ro.Dupa ce au strans bani ca sa-și cumpere materiale de protecți, medicii secției ATI a Spitalului Municipal din Timișoara…

- Cadrele medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova, Sectia Terapie Intensiva, spun ca in curand vor lupta cu epidemia de coronavirus doar cu mainile goale. „Ajutati-ne sa va putem ajuta!“, este strigatul medicilor craioveni.

- Suntem in plin razboi cu un dusman perfid. Nu o spun eu, o spun specialistii epidemiologi. Ei stiu cel mai bine. Fiecare dintre noi suntem soldati in acest razboi. Si ar trebui sa ne comportam ca atare. Soldatii de elita sunt medicii, angajatii din sistemul de sanatate in general, angajatii Ministerului…

- Disperare printre parinții copiilor cu boli rare, cum este boala Batten, a caror viața depinde de tratamentul facut in Italia. Unii nu mai pot ajunge in clinicile din peninsula dupa ce țara a intrat in carantina. Intreruperea terapiilor poate avea urmari grave asupra bolnavilor.

