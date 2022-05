Stiri pe aceeasi tema

Muzeul National de Arta (MNArT) din Timisoara marcheaza 150 de ani de la fondarea sa prin proiectul "MNART Access", unul dintre cele 40 de proiecte-pilot selectate in cadrul programului european "Doors - Digital Incubator for Museums" organizat de Ars Electronica din Linz.

Fetita de 5 ani cu hepatita, supusa unui transplant de ficat la Institutul Clinic Fundeni, este in terapie intensiva cu stare generala in ameliorare, stabila, sedata, inca intubata si ventilata mecanic, anunta reprezentantii unitatii sanitare, precizand ca evolutia lent favorabila este determinata…

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu anunta ca pe data de 1 iulie va intra in vigoare noua politica de imunizare impotriva COVID-19, si anume vaccinarea doar la medicii de familie.

Expozitia temporara „Reconstructii istorice in miniatura" va fi deschisa la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) miercuri, incepand cu ora 16.00, la sediul din Calea Victoriei nr. 12, Bucuresti, informeaza News.ro.

Ucrainenii din teritoriile temporar ocupate rezista invadatorilor prin toate mijloacele disponibile – scrie RBC. Recent, serviciile de informații ale Kievului au inregistrat cazuri de otravire a militarilor ruși cu alimente și alcool.

Mai multe patronate ale medicilor de familie din țara au transmis un apel catre Ministerul Sanatații prin care aduc la cunoștința faptul ca nu au fost chestionați in ceea ce privește activitatea de distribuție a pastilelor de iod, iar aceasta atribuție le-ar bloca activitatea medicala, potrivit Mediafax.…

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat vineri ca a fost desemnat castigatorul licitatiei pentru proiectarea si constructia terminalului de plecari curse externe la Aeroportul Traian Vuia din Timisoara, valoarea contractului ridicandu-se la 88,99 de milioane de lei.

Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara anunta ca in ultima perioada a crescut foarte mult numarul cazurilor de varicela, in Timis, aceasta dupa ce in ultimii doi ani niciun astfel de caz nu a fost evaluat de personalul medical. In prezent, sunt cate 3-4 pacienti evaluati…